شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يلامس زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هدفنا الأول عند 0.6670 الآن، ويواجه ضغط سلبي يدعم فرص كسر هذا المستوى لفتح الطريق أمام امتداد الموجة الهابطة نحو هدفنا التالي الذي يصل إلى 0.6560.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.6754 والثبات فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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