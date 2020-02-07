شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية هادئة الآن في إشارة لتوجه السعر لاستئناف الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 52.00 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية التالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 56.00.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.30

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط