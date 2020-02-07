شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط بالضغط على دعم العلم الهابط المشار له صباحاً، بانتظار تأكيد كسر 50.75 لتفعيل التأثير السلبي لهذا النموذج ومن ثم فتح الطريق أمام تحقيق أهدافنا التي تبدأ عند 50.00 ثم 48.30.

وبشكل عام، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط لهذا اليوم ما لم يندفع السعر لاختراق مستويات 51.80 – 52.10 والثبات فوقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط