شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستمر بالتحرك حول المتوسط المتحرك 50، وطالما أن السعر فوق 17.60، فإن توقعاتنا للاتجاه الصاعد ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع التذكير بأننا بانتظار تجاوز مستوى 18.05 لفتح الطريق أمام اختبار مستوى 18.38 كهدف رئيسي أول.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد