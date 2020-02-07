شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الذهب تداولاته الإيجابية ليتجاوز المتوسط المتحرك 50، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة، بانتظار اختبار مستوى 1575.90 مبدئياً، مع التذكير بأن اختراق هذا المستوى سيدفع السعر إلى 1611.20 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الارتفاع المتوقع قائماً ما لم يتم كسر مستوى 1554.10 والثبات دونه.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1554.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد