شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب عند مستوى 1.2920، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط الذي تبدأ أهدافه بتجاوز المستوى المذكور لتأكيد الاندفاع نحو 1.2736 كهدف تصحيحي تالي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 1.2995 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط