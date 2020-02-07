شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية بشكل ملحوظ ليبتعد عن مستوى 1.0985، معززاً التوقعات بمواصلة الانخفاض بقية اليوم، والطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.0880.
المتوسط المتحرك 50 يدعم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون 1.1030، مع الانتباه إلى أهمية الحذر أثناء التداولات القادمة، حيث تنتظر الأسواق بيانات اقتصادية مهمة من الولايات المتحدة، والتي قد تسبب تداولات مختلطة لدى أزواج العملات الرئيسية.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0880 والمقاومة 1.1030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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