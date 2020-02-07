شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يوسع مكاسبه لأعلى مستوى فى 4 أشهر قبيل بيانات الوظائف الشهرية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليوسع مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر ، بصدد تحقيق أكبر مكسب أسبوعي خلال العام الجاري ، بفضل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ،يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل الأمريكي خلال كانون الثاني/يناير ،خاصة بيانات الوظائف بالقطاعات الغير زراعية ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 0.2 % إلى مستوى 98.64 نقطة الأعلى منذ 15 تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 98.46 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 98.42 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس مرتفعا بأكثر من 0.2% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ، بدعم بيانات إيجابية فى الولايات المتحدة ،أظهرت انخفاض طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي لأدنى مستوى فى نحو تسعة أشهر.

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على صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،حقق مؤشر الدولار الأمريكي ارتفاعا بنسبة 1.3% ، بصدد تحقيق رابع مكسب خلال الخمسة أسابيع الأخيرة ،وبأكبر مكسب أسبوعي منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

دعم هذا المكسب الأسبوعي الأكبر خلال 2020 ،استمرار الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية ، فى ظل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي عززت احتمالات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 145 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.1% الشهر السابق.