- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.
تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% إلى مستوي 17.73$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.81$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.86$.
حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، وبدعم صعود معظم أسعار المعادن الثمينة.
وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة 1.7% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.64 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.
يدعم هذا الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي ، توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي عززت احتمالات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.
ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية.
تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 145 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.1% الشهر السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.