شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية والأنظار على بيانات سوق العمل الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ،بفعل الصعود الواسع للدولار الأمريكي ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

تراجعت أسعار الفضة بأكثر من 0.4% إلى مستوي 17.73$ ، من مستوي الافتتاح عند 17.81$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 17.86$.

حقق المعدن الأبيض"الفضة" بالأمس ارتفاعا بنسبة 1.6% ، فى أول مكسب خلال الأربعة أيام الأخيرة ، ضمن عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوع ، وبدعم صعود معظم أسعار المعادن الثمينة.

وعلى صعيد تعاملات هذا الأسبوع ،فقدت أسعار الفضة حتى الآن نسبة 1.7% ، على وشك تكبد ثاني خسارة أسبوعية على التوالي ، بفعل الصعود الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي.

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ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بحوالي 0.2% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.64 نقطة ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات.

يدعم هذا الأداء الإيجابي للدولار الأمريكي ، توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي عززت احتمالات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 145 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.1% الشهر السابق.