محافظ المركزى التونسى: تقلص عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 8.8%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي في تصريحات برلمانية بثها التلفزيون اليوم الجمعة إن عجز ميزان المعاملات الجارية لتونس تقلص إلى 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع أكثر من 11% قبل عام.
ترافق تراجع العجز مع ارتفاع بين 8 و9% في قيمة الدينار التونسي أمام كل من الدولار الأمريكي واليورو في الأشهر الستة الأخيرة بعد تراجع لسنوات.
وكان المشهد السياسى فى تونس، تغير أمس الخميس، بشكل مفاجئ فيما يتعلق بمشاورات المكلف بتشكيل الحكومة إلياس الفخفاخ الذى كان متمسكا حتى أمس الأربعاء، بإبعاد حزب "قلب تونس" ثانى أكبر أحزاب البرلمان عن المشاركة فى الائتلاف الحكومى، والتقى الفخفاخ اليوم مع نبيل القروى رئيس حزب "قلب تونس" في منزل رئيس "حركة النهضة" راشد الغنوشي، في استجابة لمطالب حزبية بإشراك "قلب تونس" وعدم إقصاء أى طرف لتشكيل حكومة تحظى بحزام سياسي أوسع يجعلها تنال ثقة البرلمان بنحو 109 أصوات أولا ثم تتمكن من مواجهة العديد من الملفات والاستحقاقات الدستورية التي ستحتاج صوت 145 نائبا.
وأمام تسرب اللقاء إلى وسائل الإعلام التونسية، ذكرت صفحة الفخفاخ على "فيسبوك" أنه "بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب، اجتمع الفخفاخ صباح اليوم الخميس، مع راشد الغنوشى رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة، ونبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، وذلك من أجل توضيح المواقف وتقريب وجهات النظر وكان اللقاء إيجابيا وبناء".
وكان الفخفاخ، أدرج الأسبوع الماضي تعديلات طلبتها الأحزاب على "الوثيقة التعاقدية للائتلاف الحكومي" التي أصدرها بهدف توحيد رؤى وأولويات الأحزاب والكتل البرلمانية المعنية بتشكيل الحكومة القادمة، وكان من المقرر أن يتم هذا الأسبوع الانطلاق في تشكيل الحكومة بعد مصادقة رؤساء الأحزاب المشاركة في الحكومة على وثيقة الفخفاخ "التعاقدية"، ولكن تعثرت المفاوضات بسبب العديد من الخلافات أبرزها إبعاد قلب تونس.
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