شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يحقق الهدف الأول- تحليل - 7-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتسب سعر الزوج بتداولات هذا الصباح عزم سلبي جديد بخروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء مشكلا بذلك موجه سلبية قوية ليتجاوز بذلك الهدف السلبي الأول المستقر عند 120.30. نتوقع استئناف السعر للهجوم السلبي بتداولات الفترة القريبة وليستهدف بذلك مستوى 119.35 وصولا نحو مستوى تصحيح 23.6% فيبوناتشي والمتمركز عند 118.60. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 120.75 و 119.35 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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