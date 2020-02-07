شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يبدأ بالزحف السلبي-تحليل - 7-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عبّر سعر الزوج عن استسلامه لسيطرة الميل الهابط بتقديمه لإغلاق سلبي جديد دون المقاومة الممتد نحو 144.10 لنلاحظ تشكيله لزحف سلبي ليستقر بذلك قرب مستوى 142.00. محاولة تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم السلبي سيزيد من فرص انجذاب السعر قريبا نحو 141.40 وبكسره لهذا الحاجز سينجح بالوصول نحو الهدف الرئيسي الأول المتمركز عند 140.25. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 142.90 و 141.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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