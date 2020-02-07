شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحتاج لعزم جديد– تحليل - 7-2-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لا جديد لدى سعر البلاتين حتى تداولات هذه اللحظة نظرا لاستمرار تعارض المؤشرات الرئيسية ليستمر بالتذبذب الجانبي المؤقت بالرغم من استقراره ضمن محاور القناة الصاعدة والموضحة بالرسم المرفق.
نؤكد على أهمية ثبات الدعم الإضافي المستقر عند 950.00 ليزيد ذلك من فرص استئنافه للهجوم الصاعد ولنذكر بتمركز الهدف الأول عند 1025.00 وبتجاوزه قد تمتد التداولات نحو 1061.00 خلال الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع ما بين 950.00 و 1025.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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