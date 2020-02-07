شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يختبر الدعم الأولي– تحليل -7-2-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اضطر سعر النحاس بتداولات يوم أمس لتشكيل ارتداد سلبي مؤقت ليختبر بذلك الدعم الأولي المستقر عند 2.5400, نذكر بان السيناريو الصاعد سيبقى قائم بثبات الدعم المحوري الممتد حاليا نحو 2.4800 ولننتظر اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد ليعزز بذلك المحاولات الصاعدة لحين وصوله نحو 2.6200 و 2.6900 على التوالي.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.5400 و 2.6100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد