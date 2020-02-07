شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشر نيكى بنسبة 0.2% بختام التعاملات بفعل جنى الأرباح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت الأسهم اليابانية منخفضة، اليوم الجمعة، حيث عمد المستثمرون إلى البيع لجنى الأرباح بعد أن حققت المؤشرات الرئيسية أكبر مكاسبها ليوم واحد خلال أكثر عام فى الجلسة السابقة عقب قرار الصين خفض الرسوم الجمركية على بعض الواردات الأمريكية بمقدار النصف.

وأغلق المؤشر نيكى منخفضا 0.2% إلى 23827.98 نقطة.

كان المؤشر القياسى أغلق مرتفعا 2.4% أمس الخميس، فى أكبر مكاسبه خلال 13 شهرا بعد أن أثار قرار الصين بعض الارتياح فى أسواق المال العالمية التى هزها فيروس تاجى سريع الانتشار.

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وبلغت المكاسب الأسبوعية للسوق 2.7% ، مما يجعله أفضل أداء أسبوعى فى ثمانية أسابيع.

حد من الخسائر سهم مجموعة سوفت بنك الذى صعد 7.1% بعد تقارير بأن إليوت مانجمنت كونت حصة 3 مليارات دولار فى المجموعة اليابانية وأنها تضغط من أجل تغييرات على صعيد الحوكمة والشفافية.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.2 بالمئة ليسجل 1733.32 نقطة، عقب قفزة 2.1 بالمئة فى الجلسة السابقة، وذلك بفعل بيع لجنى الأرباج قبيل نهاية الأسبوع.