شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع للمرة الأولى فى 5 جلسات بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ،لتبتعد قليلا عن مستوياتها القياسية المسجلة بالجلسة السابقة ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة خلال الخمس جلسات الأخيرة ، بفعل نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بجانب استمرار تركيز المستثمرين على تطورات انتشار فيروس كورونا فى الصين.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.1% حتى الساعة 09:10 بتوقيت جرينتش ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.4% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،وسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 426.70 نقطة.

دعم تلك المكاسب قرار الصين بخفض الرسوم الجمركية على واردات أمريكية بقيمة 75 مليار دولار أمريكي ،بالتزامن مع سلسلة من نتائج الأرباح القوية لكبرى الشركات والبنوك الأوروبية.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات المبكرة يوم الجمعة فى أخر جلسات الأسبوع ، بفعل نشاط عمليات البيع لجني الأرباح بعد تسجيله مستوي قياسي بالجلسة السابقة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة السلبية.

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تصدر قطاع صناعة السيارات ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بأكثر من 1.3% ، بفعل مخاوف تأثير فيروس كورونا على اقتصاد أكبر سوق للسيارات فى العالم.

وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الجمعة ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 31,161حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 636 حالة.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بأكثر من 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بأكثر من 0.3% ، فى رابع مكسب يومي على التوالي ،مسجلا مستوي قياسي جديد عند 3,347.96 نقطة.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.4% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.3 % ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى فرنسا نزل مؤشر كاك 40 بأقل من 0.1% ،وفى لندن فقد مؤشر فايننشال تايمز 100 نسبة 0.25%.