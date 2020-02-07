شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الذهب ترقبا لصدور بيانات الوظائف الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الجمعة ضمن نطاق محدود من التعاملات ، مع عزوف المستثمرين عن بناء مراكز جديدة ، ترقبا لصدور بيانات الوظائف الجديدة فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،والتي توفر أدلة قوية حول صحة أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

تتداول أسعار الذهب بحلول الساعة 08:55 بتوقيت جرينتش حول مستوي 1,565.15 $ للأونصة من مستوى الافتتاح 1,566.67 $،وسجلت أعلى مستوي 1,569.10 $ ، وأدنى مستوي 1,562.82 $.

أنهي المعدن الثمين "الذهب" تعاملات الأمس مرتفعا بنسبة 0.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بفضل استمرار عمليات التعافي من أدنى مستوى فى أسبوعين عند 1,547.50$ للأونصة ، بالإضافة إلى تحسن عمليات شراء المعدن كملاذ آمن.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فأسعار الذهب منخفضة حتى الآن بنسبة 1.5% ، فى طريقها صوب تكبد أول خسارة أسبوعية خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بفعل الصعود الواسع لمستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

Advertisements

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بأكثر من 0.1% ، ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.60 نقطة ، مع استمرار إقبال المستثمرين الواسع على شراء العملة الأمريكية.

دعم هذا الصعود الواسع فى مستويات الدولار ، توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة ، والتي عززت احتمالات اتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

ومن أجل إعادة تقييم تلك الاحتمالات يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم ، صدور بيانات هامة عن سوق العمل فى الولايات المتحدة خلال كانون الثاني/يناير ،خاصة بيانات الوظائف الجديدة بالقطاعات الغير زراعية.

تصدر بحلول الساعة 13:30 جرينتش بيانات الوظائف بالقطاع الغير زراعي التوقعات تشير إلي إضافة الاقتصاد الأمريكي 163 ألف وظيفة جديدة خلال كانون الثاني/يناير بالمقارنة مع إضافة 145 ألف وظيفة في كانون الأول/ديسمبر ،مع استقرار معدل البطالة عند مستوي 3.5% ، ويصدر أيضا متوسط دخل الفرد بالساعة المتوقع ارتفاعا 0.3% من ارتفاع بنسبة 0.1% الشهر السابق.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ، ليستمر الإجمالي عند 914.91 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.