شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع لليوم الثاني فى ظل التوقعات القاتمة للطلب العالمي بسبب الفيروس الصيني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الجمعة لتواصل هبوطها لليوم الثاني على التوالي ،فى ظل التوقعات القاتمة للطلب العالمي على الوقود ، بسبب تفاقم تفشي فيروس كورونا فى الصين ،ويكبح توسيع الخسائر اقتراح اللجنة الفنية لتحالف أوبك بلس إجراء خفض إضافي فى الإنتاج بنحو 600 ألف برميل ، بهدف دعم السوق فى مواجهة تأثير الفيروس الصيني.

تراجع الخام الأمريكي إلى مستوي 50.84$ ، من مستوى الافتتاح عند 51.05$، وسجل أعلى مستوي عند 51.46$ ،وانخفض خام برنت إلى مستوي 54.82$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 55.12$ ، وسجل أعلى مستوي عند 55.38$.

عند تسوية الأسعار يوم الخميس ، فقد الخام الأمريكي نسبة 0.2% ،وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.8% ، لتتوقف عمليات تعافي الأسعار من أدنى مستوى فى 13 شهرا ،بعد ارتفاع الأسعار يوم الأربعاء بحوالي 3.5%.

تتوقع معظم المؤسسات وشركات النفط الكبرى ،انخفاض كبير فى مستويات الطلب العالمي هذا العام بسبب الفيروس الصيني ،مع انخفاض الاستهلاك فعليا فى الصين بنسبة 5% منذ اندلاع هذا الوباء ،والنسبة مرشحة للزيادة فى ظل صعوبة السيطرة على تفشي المرض فى ثاني أكبر مستهلك للنفط فى العالم.

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وفى أحدث البيانات ، أعلنت السلطات الصحية الصينية يوم الجمعة ،ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الجديد فى البلاد إلى 31,161حالة ،وزادت الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس القاتل إلى 636 حالة.

على حسب وكالة "رويترز" وبعد اجتماعات مكثفة على مدار ثلاثة أيام ،اقترحت اللجنة الفنية لتحالف "أوبك بلس" يوم الخميس إجراء خفض إضافي بشكل مؤقت بحوالي 600 ألف برميل يوميا حتى حزيران/يونيو القادم.

وينفذ التحالف العالمي حاليا تخفيضات بنحو 1.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية آذار/مارس المقبل ،وفى حالة الموافقة على اقتراح اللجنة الفنية سوف ترتفع إجمالي التخفيضات إلى 2.3 مليون برميل يوميا، على أن يتم تنفذها خلال فترة الربع الثاني من هذا العام.

وتحاول المملكة العربية السعودية جاهدة فى إقناع روسيا بالموافقة على هذا الاقتراح بهدف الرد سريعا على تأثير الفيروس الصيني ، ومن المتوقع أن ترد موسكو بالموافقة أو الرفض فى غضون أيام قليلة.

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي "سيرجى لافروف" عندما سئل عن هذا المقترح أثناء مؤتمر صحفي فى مكسيكو سيتي "نؤيد هذه الفكرة".