شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين على بعد خطوات قليلة من مستويات حاجز 10,000$ والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الجمعة لتواصل مكاسبها لليوم الثالثة على التوالي ، مقتربة من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، على بعد خطوات قليلة جدا من مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$، حيث ترشح معظم التوقعات التداول فوق تلك المستويات ، فى ظل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملات أكبر عملة مشفرة فى العالم.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 96$ بما يعادل نسبة 1.0% إلى 9,850$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 9,754$ ، وسجلت أدنى مستوى عند 9,722$.

على صعيد تعاملات الأمس ،حققت العملة المشفرة الرائدة "البتكوين" ارتفاعا بنسبة 1.4% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجلت أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 9,860$ لكل وحدة بتكوين.

زادت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الجمعة بحوالي 3 مليار$ إلى إجمالي 279 مليار$ ، والذي يعد أعلى مستوى منذ 21 آب/أغسطس الماضي ، بفضل استمرار صعود أسعار البتكوين ومعظم العملات المشفرة الرئيسية الأخرى.

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أسعار البتكوين حاليا على بعد خطوات قليلة جدا من مستويات الحاجز النفسي الهام عند 10,000$ ،وترجح معظم التوقعات نجاح عملة التشفير الأكبر فى العالم فى التداول فوق تلك المستويات ، فى ظل السوق الصاعد الذي يسيطر على تعاملاتها منذ مطلع تعاملات العام الجاري.

وبفضل هذا السوق ،سجلت أسعار البتكوين ارتفاعا بنسبة 30% على مدار كانون الثاني/يناير الماضي ، بأكبر مكسب شهري منذ أيار/مايو 2019 ، محققة أفضل انطلاقة فى بداية عام جديد منذ مطلع عام 2013.

دعم هذا السوق تسارع مستويات الطلب الاستثماري ولا سيما طلب التحوط ، مع تركيز المستثمرين على تعزيز مراكز البتكوين تحوطا من المخاطر المرتفعة بالأسواق ، خاصة تفاقم انتشار فيروس كورونا القاتل فى الصين.

أظهرت بيانات ارتفاع العقود الآجلة للبتكوين المفتوحة على منصة Bitmex إلى مستوي قياسي جديد عند 1.5 مليار دولار أمريكي،وارتفعت أيضا عقود خيارات البتكوين بنسبة 70% على أساس شهري.

وتعد زيادة تلك العقود مع ارتفاع أسعار البتكوين علامة قوية لمسار السوق الصاعد ، لكن فى نفس الوقت يصبح السوق عرضة للتصفية الطويلة إذا انخفضت الأسعار بحدة.