شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الجمعة مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى أربعة أشهر المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، بصدد تكبد أكبر خسارة أسبوعية خلال 2020، بفعل الإقبال الواسع على شراء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، بجانب مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار بأكثر من 0.1% إلى 1.0967$ ، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.0980 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.0985$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.2% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر عند 1.0964$ ، بفعل توالي البيانات الاقتصادية القوية فى الولايات المتحدة.

على صعيد تعاملات الأسبوع الجاري ،فقدت العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" حتى نحو 1.2% مقابل العملة الأمريكية ، بصدد تكبد خامس خسارة أسبوعية خلال شهر ونصف ،وبأكبر خسارة أسبوعية منذ أوائل تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

Advertisements

تعاذ تلك الخسارة الأسبوعية الأكبر فى 2020 ،إلى الإقبال الواسع من المستثمرين على شراء العملة الأمريكية ،بجانب مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الجمعة بنسبة 0.1% ،ليواصل مكاسبه لليوم الخامس على التوالي ، مقتربا من ملامسة أعلى مستوى فى أربعة أشهر عند 98.57 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

الصعود فى مستويات الدولار ، يأتي فى ظل استمرار تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بالإضافة إلى توالي البيانات الاقتصادية الإيجابية فى الولايات المتحدة ،والتي تؤشر باتساع نمو أكبر اقتصاد فى العالم خلال الربع الأول من هذا العام.

وبخلاف قوة الدولار الأمريكي ،ضغط على العملة الأوروبية مؤخرا ، مخاوف تفاقم الحرب التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" التي هدد خلالها بفرض رسوم على المنتجات الأوروبية فى حال لم يتم إبرام اتفاق تجاري عادل.

وفى حال تفاقم الحرب التجارية بين بروكسيل وواشنطن ،سيتعين على الكتلة الاقتصادية الموحدة أن ترد بالمثل على الإجراءات الأمريكية ،وحينها سوف تزداد احتمالات قيام المركزي الأوروبي بخفض أسعار الفائدة والضغط أكثر على سعر صرف اليورو.