شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 11:36 صباحًا, 7 فبراير 2020 م المناطق - الرياض ارتفعت أسعار النفط اليوم بعد أن مساندة روسيا لتوصية لدول أوبك ومنتجين آخرين بخفض إمداداتهم أكثر، وسط تراجع الطلب على الخام في وقت تكافح فيه الصين تفشي الفيروس التاجي.

وبحلول الساعة 0547 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت مرتفعة بمقدار 24 سنتًا ما نسبته 0.4 في المئة ليصل سعره إلى 55.17 دولارًا للبرميل.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.3 في المئة ما يعادل 15 سنتًا مسجلة 51.10 دولارًا للبرميل.

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