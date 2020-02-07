الدولار مقابل الفرنك يختبر المتوسط المتحرك – تحليل - 07-02-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب زوج الدولار مقابل الفرنك حول المتوسط المتحرك 50 الآن، ويحتاج السعر لتجاوز هذا الحاجز الذي يشكّل مقاومة لحظية عند 0.9750 لتأكيد استمرار الموجة الصاعدة التي تستهدف اختبار مستوى 0.9836 مبدئياً.
وحتى الآن، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق 0.9712، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر للانخفاض مجدداً والتوجه نحو 0.9588 كهدف سلبي تالي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9700 والمقاومة 0.9800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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