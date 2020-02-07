شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية ليبتعد تدريجياً عن مستوى 0.6754، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط، والتي تستهدف اختبار مستوى 0.6670 مبدئياً، مع الإشارة إلى أن كسر هذا المستوى سيدفع السعر إلى 0.6560 كمحطة رئيسية تالية.
وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً بشرط الثبات دون 0.6754 والأهم دون 0.6825.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6670 والمقاومة 0.6750
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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