شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يستأنف الانخفاض – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر عقود خام برنت هبوطاً بشكل ملحوظ يوم أمس ليستقر دون مستوى 56.00، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع على المدى اللحظي والقصير، في طريقه للتوجه نحو هدفنا السلبي التالي الذي يصل إلى 52.00.
القناة الهابطة تستمر بتنظيم الموجة الهابطة المقترحة، والتي تحصل على دعم مستمر من المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أهمية الثبات دون 56.00 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 53.50 والمقاومة 56.30
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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