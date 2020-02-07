شكرا لقرائتكم خبر عن النفط ضمن نموذج سلبي – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقرت تداولات سعر النفط دون مستوى 51.80، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، مع ملاحظة أن التداولات الأخيرة تنحصر داخل نموذج علم استمراري هابط يتواجد مستوى تأكيده عند 50.75، مما يعني بأن كسر هذا المستوى سيقدّم حافز سلبي يدعم الاندفاع نحو أهدافنا المنتظرة التي تبدأ عند 50.00 وتمتد إلى 48.30.
من هنا، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستويات 51.80 – 52.10.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 49.00 والمقاومة 52.10
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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