شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول بإيجابية – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة بميل صاعد طفيف ليستقر فوق المتوسط المتحرك 50، مما يدعم فرص تحقيق مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لاختراق 18.05 لتسهيل مهمة التوجه نحو 18.38 الذي يمثّل محطتنا الرئيسية الأولى.
وبالتالي، سيبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً بشرط الثبات فوق 17.60، مع الإشارة إلى أن سلبية مؤشر ستوكاستيك الحالية قد تسبب بعض التذبذب الجانبي وانخفاض مؤقت قبل استئناف الارتفاع المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 17.60 والمقاومة 18.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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