شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يحاور المتوسط المتحرك – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50، وقد يشهد بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يكفي لدفع السعر لمواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد بثبات السعر فوق مستوى 1554.10، حيث إن كسر هذا المستوى سيضغط على السعر لإجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى اللحظي، بينما تبدأ أهدافنا الإيجابية عند 1575.90 وتمتد إلى 1611.20 بعد تجاوز المستوى السابق.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1554.00 والمقاومة 1580.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد