شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي في مسار جانبي – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خرج زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي من القناة الصاعدة، لكننا نلاحظ أن كسر الدعم تحقق من خلال تداولات جانبية وضعيفة، ونعتقد بأن التداولات الجانبية الأخيرة تشكّل نموذج مستطيل استمراري يدعم فرص مواصلة الاتجاه الرئيسي الصاعد، حيث يحتاج السعر لتجاوز مستوى 1.3305 للحصول على حافز إيجابي يدعم فرص تحقيق أهدفنا الإيجابية التي تبدأ عند 1.3320 ثم 1.3360.

من هنا، فإننا مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد للفترة القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1.3260 والثبات دونه.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3240 والمقاومة 1.3370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد