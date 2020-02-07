شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين مستقر – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج الدولار مقابل الين قرب حاجز 110.00، ويستمر السعر بالتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، بينما يقدّم المتوسط المتحرك 50 الدعم الإيجابي للسعر، وبالتالي، سيبقى الاتجاه الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، مع التذكير بأن أهدافنا تبدأ عند 110.50 وتمتد إلى 111.50 بعد اختراق المستوى السابق. نذكر بأن استمرار الموجة الصاعدة المتوقعة يشترط الثبات فوق مستوى 109.33. Advertisements نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 109.30 والمقاومة 110.70 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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