شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يلامس الهدف – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكّن زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار من تحقيق هدفنا المنتظر عند 1.2920 ويستقر عنده، ويقع تحت الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، والذي يدعم فرص كسر المستوى المذكور لفتح الطريق أمام إجراء مزيد من التصحيح الهابط على المدى القصير، حيث يتواجد الهدف التالي عند 1.2736.

لذلك، سنستمر بترجيح الميل الهابط للفترة القادمة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 1.2995 يمثّل عامل إيجابي أول سيقود السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مستوى 1.3150 مبدئياً.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2850 والمقاومة 1.3000

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط