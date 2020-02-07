شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يجتاز الهدف الأول – تحليل - 07-02-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم نجح زوج اليورو مقابل الدولار بملامسة هدفنا الأول المنتظر عند 1.0985 وتجاوزه ليستقر دونه الآن، مما يدعم التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يتواجد عند 1.0880.
التأثير السلبي لنموذج الرأس والكتفين لا يزال فعالاً ويدعم التوقعات بتحقيق مزيد من الانخفاض، مع الانتباه إلى أن اختراق 1.1030 قد يدفع السعر لاختبار مناطق 1.1100 قبل أي محاولة جديدة للانخفاض.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0880 والمقاومة 1.1030
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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