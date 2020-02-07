شكرا لقرائتكم خبر عن ارتداد الدولار الأمريكي من الأعلى له في أسبوعين أمام الين الياباني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له منذ 22 من كانون الثاني/يناير أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 05:51 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.08% إلى مستويات 109.90 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.99، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.81، بينما حقق الزوج الأعلى له في أسبوعين عند 110.02.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات كانون الأول/ديسمبر مع صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 4.8% مقابل 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1%، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.1%، وذلك قبل أن صدور قراءة المؤشرات القائدة والتي أظهرت ارتفاعاً إلى ما قيمته 91.6 مقابل 90.8، متفوقة على التوقعات عند 91.4.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية في جامعة نيويورك، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5% للشهر الثالث على التوالي.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 163 ألف وظيفة مقابل 145 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%. وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.1%.