شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد لأسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في ثلاثة أعوام متغاضية عن الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة العاشرة في سبعة عشرة جلسة من الأعلى لها منذ 27 من شباط/فبراير 2017، حينما اختبرت الأعلى لها منذ 27 أيلول/سبتمبر 2016 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:40 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.13% لتتداول حالياً عند 962.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 963.80$ للأونصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى مستويات 98.45 مقارنة بالافتتاحية عند 98.46.

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هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الصيني الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 36.8$ مليار مقابل 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع كل من الصين والولايات المتحدة في منتصف الشهر الماضي على المرحلة الاولى من الاتفاق التجاري وفي ظلال تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة للشهر الثالث على التوالي عند 3.5% الأدنى لها في خمسة عقود، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 163 ألف وظيفة مقابل 145 ألف وظائف، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%.