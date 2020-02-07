شكرا لقرائتكم خبر عن أرخص 10 أصناف سمك داخل سوق العبور للجملة تبدأ من 7 جنيهات للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشهد سوق الأسماك بسوق العبور للجملة انخفاضا في بعض الأصناف منذ بداية شهر فبراير وذلك بفضل زيادة الإنتاج حسبما أعلنت شعبة الأسماك بالغرفة التجارية بالقاهرة ، وتتوافر منتجات الأسماك بالأسواق داخل منافذ التوزيع الرسمية إضافة الى أسواق التجزئة.

يعد صنف السمك " الباغة " والذى يأتي من محافظة السويس هو أقل الأصناف من حيث السعر حيث يصل سعره بسوق العبور للجملة الى 7 جنيهات للكيلو في حين يتراوح سعره في أسواق التجزئة من 10 – 11 جنيها للكيلو بحد أقصى ، ثم يأتي سمك القراميط – شيلان ليتراوح سعره الجملة من 10 – 20 جنيها في حين يصل سعره بأسواق التجزئة بين 14 – 25 جنيها للكيلو .

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يأتي سمك الحدادى ب10 جنيهات للكيلو كسعر الجملة في حين يتراوح سعر التجزئة بين 12 – 15 جنيها للكيلو ، ويأتي خلفه سمك السردين المجمد ليتراوح بين 15 – 20 جنيها سعر الجملة ليصل سهعر في أسواق التجزئة بين 17 – 27 جنيها للكيلو ، ثم البلطى الأسوانى حيث يبدأ سعره من 15 – 30 جنيها للكيلو كسعر جملة في حين يصل سعر التجزئة بين 20 – 35 جنيها للكيلو ، وبعده البلطة 2 حيث يتراوح سعر كيلو الجملة بين 16 – 22 جنيها للكيلو ويصل سعر التجزئة الى 25 جنيها بحد أقصى .

وبالنسبة للمكرونة المجمد حيث يتراوح سعر الجملة بين 19 – 25 جنيها للكيلو ليتراوح سعر التجزئة بين 22 – 28 جنيها للكيلو ، المرجان المجمد يتراوح سعره بين 19 – 25 جنيها سعر الجملة ليترواح سعره في أسواق التجزئة بين 22 – 28 جنيها للكيلو ،

ويتراوح سعر البلطى "1 " بين 20 – 24 جنيها في سوق الجملة ليتراوح سعر التجزئة بين 25 – 30 جنيها ، واخيرا البياض الأملس يتراوح سعره بين 20 – 30 جنيها سعر الجملة يصل سعره في سوق التجزئة الى 25 – 30 جنيها للكيلو .