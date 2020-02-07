شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأدنى لها منذ مطلع 2019 مع تراجع مؤشر الدولار لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنفها ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأدنى له منذ مطلع كانون الثاني/يناير 2019 وسط الاستقرار السلبي لمؤشر الدولار وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصينية أكبر مستورد للطاقة في العالم ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط عالمياً.

وفي تمام الساعة 04:23 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم آذار/مارس المقبل بنسبة 0.06% لتتداول عند مستويات 51.14$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 51.11$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 50.95$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم نيسان/أبريل 0.15% لتتداول عند 55.22$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 55.14$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة صاعدة بعد أن اختتمت الأمس عند 54.93$ للبرميل، وذلك مع انخفاض مؤشر الدولار 0.02% إلى 98.44 مقارنة بالافتتاحية عند 98.46، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 98.50 بعد أن حقق أعلى مستوى له منذ منتصف تشرين الأول/أكتوبر عند 98.57.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الصيني الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 36.8$ مليار مقابل 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع كل من الصين والولايات المتحدة في منتصف الشهر الماضي على المرحلة الاولى من الاتفاق التجاري وفي ظلال تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

على الصعيد الأخر، تتطلع الأسواق من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق العمل للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود عند 3.5% للشهر الثالث على التوالي، وذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 163 ألف وظيفة مقابل 145 ألف وظائف، بينما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%.

ويأتي ذلك عقب ساعات من الكشف الأربعاء الماضي عن التقرير الأسبوعي لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية لمخزونات النفط والذي أظهر تقلص الفائض إلى 3.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية كانون الثاني/يناير مقابل 3.5 مليون برميل، بخلاف التوقعات التي أشارت لفائض 2.9 مليون برميل، لنشهد ارتفاع المخزونات إلى 435.0 مليون برميل، بينما لا تزال المخونات 2% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

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وفي نفس السياق، فقد أوضح تقرير إدارة معلومات الطاقة آنذاك انخفاض مخزونات وقود المحركات لدى الولايات المتحدة أكبر مستهلك للطاقة عالمياً، 0.1 مليون برميل، بينما لا تزال المخزونات 4% أعلى من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام، كما تراجعت مخزونات المشتقات المقطرة التي تشمل وقود التدفئة 1.5 مليون برميل، لتعد المخزونات 4% أقل من متوسط الخمسة أعوام الماضية لمثل هذا الوقت من العام.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأربعاء التقرير الغير مؤكدة التي تطرقت لكون فريق بجامعة تشجيانج في الصين عثر على دواء لعلاج فيروس كورونا، وفي المقابل، نوه المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية أيضا الأربعاء إلى أنه لا يوجد في الوقت الراهن علاج فعال لحالات الإصابة بفيروس كورونا، وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب الرئيس الصيني شي جينبينج عن كون بلاده لديها خبرة في التعامل مع القضايا الصحية وأن محاولات احتواء الفيروس نتائجها إيجابية.

ويذكر أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا أعربت الثلاثاء الماضي عن كون الصندوق يدعم جهود الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً، في محاولة احتواء فيروس كورونا الذي، موضحة أن الصندوق لا يدعم الجهود الطبية فقط، وإنما يدعم كافة الجهود الاقتصادية والمالية التي اعتمدتها الحكومة الصينية والتي تهدف للتصدي للأضرار الاقتصادية الناجمة عن الفيروس التاجي القاتل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقييم الأسواق للتحفيز التي اعتمدها بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) الأحد الماضي، وفي أعقاب التقرير التي تطرقت مؤخراَ لكون بكين ستطلب من واشنطون بأن تتسم بالمرونة فيما يتعلق بتعهداتها المتفق في المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري، وذلك نظراً للتوقعات بتأثر الاقتصاد الصيني من جراء انتشار الفيروس التاجي، وذلك بالإضافة للتقرير التي تطرقت لكون الحكومة الصينية تعتزم خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن كون أي حديث حيال قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنفط من خارج المنظمة وعلى رأسهم بلاده، سابق لأوانه، موضحاً أ، الأسواق لا تزال في حاجة للمزيد من الوقت من أجل تقدير تأثير فيروس كورونا على أسعار النفط وأسواق النفط الخام قبل التلميح لأي خفض في الإنتاج.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد انخفضت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة إلى إجمالي 675 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع نهاية كانون الثاني/يناير الماضي، موضحة أول تراجع أسبوعي لها في ثلاثة أسابيع، ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط استقر خلال الأسبوع الماضي عند 13 مليون برميل يومياً ذلك المستوى القياسي الذي بلغه لأول مرة مع مطلع هذا العام.