شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لأسعار الذهب متغاضية عن انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي لأول مرة في خمسة جلسات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير، حينما اختبرت الأعلى له منذ 22 من آذار/مارس 2013 متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 15 من تشرين الأول/أكتوبر وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الجمعة من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 04:12 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم نيسان/أبريل 0.03% لتتداول عند 1,570.30$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,570.70$ للأونصة، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,570.00$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 98.46 مقارنة بالافتتاحية عند 98.46.

Advertisements

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الصيني الكشف عن قراءة مؤشر الميزان التجاري والتي تعكس تقلص الفائض إلى ما قيمته 306 مليار يوان أي ما يعدل 36.8$ مليار مقابل 329 مليار يوان أي ما يعادل 46.8$ مليار في كانون الأول/ديسمبر، ويأتي ذلك في أعقاب توقيع كل من الصين والولايات المتحدة في منتصف الشهر الماضي على المرحلة الاولى من الاتفاق التجاري وفي ظلال تفشي فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا منذ قليل حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي راندال كوارليس حيال السياسة النقدية والتوقعات الاقتصادية في جامعة نيويورك، وجاء ذلك وسط تطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند الأدنى لها في خمسة عقود من الزمان عند 3.5% للشهر الثالث على التوالي.

وفي نفس السياق، يترقب المستثمرين أيضا من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر التغير في الوظائف للقطاعات عدا الزراعية والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 163 ألف وظيفة مقابل 145 ألف وظائف في كانون الأول/ديسمبر الماضي، كما قد توضح قراءة مؤشر متوسط الدخل في الساعة تسارع النمو إلى 0.3% مقابل 0.1%. وذلك قبل صدور القراءة النهائية لمؤشر مخزونات الجملة والتي قد توضح استقرار التراجع عند 0.1%.