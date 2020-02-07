شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أخر جلسات الأسبوع على تباين في الأداء والأنظار على بيانات التجارة للصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات خامس جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الجمعة عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاديات الآسيوية وعلى أعتاب كشف الصين عن قراءة مؤشر مؤشر الميزان التجاري للشهر الماضي والتي قد تعكس تقلص الفائض بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا الذي بدأ في مدينة ووهان الصينية.

هذا وقد تابعنا الشهادة النصف سنوية لمحافظ بنك المركزي الاسترالي فيليب ليو ضمن أمام اللجنة الدائمة للاقتصاد في مجلس النواب في كانبيرا، قبل أن نشهد كشف بنك استراليا الاحتياطي عن بيان السياسة النقدية للاجتماع الذي عقد في الرابع من شباط/فبراير الجاري والذي تم الإقرار من خلاله بالبقاء على أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75% للاجتماع الثالث على التوالي.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني الكشف عن القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت اتساع التراجع إلى 4.8% مقابل 2.0% في تشرين الثاني/نوفمبر، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.7%، وجاء ذلك بالتزامن مع صدور القراءة السنوية لمتوسط الدخل والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر مقابل ارتفاع 0.1% في تشرين الثاني/نوفمبر، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتراجع 0.1%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الأول والتي أظهرت تسارع النمو إلى 1.93% مقابل 1.80% في القراءة السابقة للربع الرابع، ويأتي ذلك وسط التطلع للكشف عن بيانات التجارة للصين في أعقاب توقيع كل من الصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم والولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم على المرحلة الاولى من الاتفاق التجاري بينهم منتصف الشهر الماضي.

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مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تراجعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان 0.21% ليخسر 3.66 نقطة ويصل إلى المستوى 1,733.32، وتراجع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية 0.08% ليخسر هو الأخر 18.22 نقطة ويصل إلى المستوى 23,855.37.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً خلال تداولات جلسة هي الأخرى، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.41% ليخسر 15.95 نقطة ويصل إلى المستوى 3,883.83، وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.08% ليخسر هو الأخر 2.17 نقطة ويصل إلى المستوى 2,864.34.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.61% ليخسر 168.86 نقطة ويصل إلى المستوى 27,324.84، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.86% ليخسر هو الأخر 19.08 نقطة ويصل إلى المستوى 2,208.86.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 1.10% ليربح 127.75 نقطة ويصل إلى المستوى 11,731.83، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.56% ليخسر 39.20 نقطة ويصل إلى المستوى 7,010.00.