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شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع التوقعات للتضخم في نيوزيلندا للربع الأول والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك نيوزيلندا الاحتياطي عن قراءة مؤشر توقعات التضخم لعامين للربع الأول الجاري والتي أظهرت تسارع وتيرة النمو إلى نسبة 1.93% مقابل نسبة 1.80% في القراءة السابقة للربع الرابع الماضي.
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