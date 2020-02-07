شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الأحساء تبحث تعزيز الاستثمارات المشتركة مع الولايات المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

بحث مجلس إدارة غرفة محافظة الأحساء صباح أمس الخميس، مع سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد، سبل تنمية ودعم العلاقات التجارية بين قطاعي الأعمال في البلدين وفرص زيادة وتطوير الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري.

جاء ذلك خلال زيارة للسفير الأمريكي يرافقه وفد يضم القنصل العام لبلاده في الظهران راتشنا كورهونن، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين بالسفارة والقنصلية إلى مقر الغرفة الرئيسي بالأحساء، حيث استقبلهم رئيس مجلس إدارة الغرفة عبداللطيف العرفج وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وبعض رجال الأعمال بالإضافة إلى أمين عام الغرفة الدكتور إبراهيم آل الشيخ.

كما بحث الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون التجاري والاقتصادي، ومناقشة فرص الاستثمار الواعدة بالأحساء، وبحث السبل الكفيلة بتسهيل فرص التبادل التجاري والزيارات لقطاع الأعمال بالأحساء، بما يساهم في تنمية التجارة والاستثمار وتعزيز علاقات الشراكة والتعاون الاقتصادي وخدمة مصالح البلدين والشعبين الصديقين، فضلًا عن استكشاف فرص الاستثمار الجديدة والواعدة.

من جانبه أشار العرفج إلى ما تشهده الأحساء والمملكة من فرص واعدة وحراك تنموي طموح يركز على الاستثمار والتنمية والتطور، مستعرضا نشاطات الغرفة وإسهاماتها في خدمة قطاعات الأعمال وتنمية المجتمع بالمحافظة، وكذلك التعريف بالمقومات والمميزات التي تتمتع بها الأحساء والحوافز البيئية الجاذبة والفرص الاستثمارية المتاحة والتطورات التنموية التي تشهدها في مختلف القطاعات.