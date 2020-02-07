شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" و"إس أند بي 500" يغلقان عند أعلى مستوياتهما على الإطلاق قبيل بيانات الوظائف والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الخميس في انتظار تقرير الوظائف الشهري، ومع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات والتطورات بشأن فيروس كورونا.



وتلقت "وول ستريت" دعما من إعلان الصين نيتها خفض الرسوم الجمركية على واردات من سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار ابتداء من منتصف الشهر الجاري.



وأكدت الصين ارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 500 شخص وإصابة أكثر من خمسة وعشرين ألف شخص آخرين بفيروس كورونا.



ومن المنتظر الجمعة صدور تقرير الوظائف في الولايات المتحدة مع توقعات باستقرار معدل البطالةة عند 3.5% وإضافة 160 الف وظيفة في يناير/كانون الثاني.



كانت بيانات قد أظهرت الخميس عن انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة في الأسبوع الماضي بـ15 ألف طلب إلى 202 ألف طلب.

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وفي سوق الخام، ارتفع "ويست تكساس" الأمريكي بنسبة 0.4% وأغلق عند 50.95 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر اليوم عند 52.2 دولار وأقل سعر عند 50.2 دولار.



وانخفض "برنت" بنسبة 0.9% مغلقا عند 54.93 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 56.5 دولار وأقل سعر عند 54.2 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 89 نقطة) إلى 29379 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29408 نقاط وأقل مستوى عند 29247 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.6% (ما يعادل 63 نقطة) إلى 9572 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 9575 نقطة وأقل مستوى عند 9505 نقاط.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.3% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 3345 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3347 نقطة وأقل مستوى عند 3334 نقطة.