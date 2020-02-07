شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تغلق على تراجع طفيف مع الإعلان خطوات صينية تجارية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة خلال تعاملات الخميس على نحو طفيف على الرغم من إعلان الصين عن خطوة تجارية إيجابية أثارت التفاؤل بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة.



ومن جانبها، أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن صادراتها الأسبوعية من الذرة بلغت 1.339 مليون طن خلال الأسبوع الماضي بينما توقع محللون صادرات تتراوح بين 700 ألف و1.450 مليون طن.

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وأعلنت الحكومة الصينية يوم الخميس انها ستخفض الرسوم الجمركية على النصف على وارداتها من سلع وخدمات من الولايات المتحدة تقدر قيمتها بـ75 مليار دولار، وذلك بداية من الرابع عشر من فبراير/شباط.



وتعرضت العديد من السلع، ومن بينها المنتجات الزراعية، لضغوط خلال التعاملات بسبب ارتفاع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 2241 بتتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.5 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.1% إلى 3.80 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر اليوم عند 3.81 دولار وأقل سعر عند 3.76 دولار.