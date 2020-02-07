شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يقفز بأكثر من 15% مدعوما بالإيرادات القياسية الفصلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" بشكل قوي خلال تعاملات الخميس مدعوما بالإيرادات القياسية القوية في الربع الأخير من العام الماضي.



وكشفت شركة التواصل الاجتماعي والتغريد عن ارتفاع إيراداتتها الفصلية بنسبة 11% إلى 1.01 مليار دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الربع الرابع من عام 2019، وهو مستوى غير مسبوق للإيرادات.

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هذا، وقد اظهرت نتائج الشركة الأمريكية أيضا ارتفاع عدد مستخدمي المنصة إلى 152 مليون مستخدم نشط خلال الربع الأخير من عام 2019 من 145 مليون مستخدم خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الثلاثين من سبتمبر/أيلول من نفس العام.



وتجدر الإشارة إلى أن شركة "تويتر" بذلت جهودا مكثفة في الأشهر القليلة الماضية من أجل مواجهة الاخبار والمعلومات المضللة وحذف الحسابات الوهمية، وذلك مع الاستعداد لانتخابات الرئاسة الأمريكية.



وفي ختام الجلسة، قفز سهم "تويتر" بنسبة 15.03% إلى 38.4 دولار، وسجل أعلى سعر في تعاملات الخميس عند 39.6 دولار بينما سجل أقل سعر عند 36.4 دولار.