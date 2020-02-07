شكرا لقرائتكم خبر عن 3.4 % تراجعا في أحجام الشحن الجوي بالشرق الأوسط والان نبدء بالتفاصيل

أظهرت بيانات الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» المتعلقة بالشحن الجوي في مختلف الأسواق العالمية خلال عام 2019، انخفاضا في مستوى الطلب «الذي يقاس بطن الشحن لكل كيلومتر» بنسبة 3.3 % مقارنة مع عام 2018، في حين ارتفعت سعة الشحن «التي تقاس بطن الشحن المتاح في الكيلومتر الواحد» بنسبة 2.1 %، مشيرة إلى أن جميع الأسواق، باستثناء أفريقيا، شهدت انخفاضا في الحجم خلال عام 2019.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط انخفاضا سنويا في أحجام الشحن بنسبة 3.4 % على أساس سنوي خلال شهر ديسمبر، وزيادة في سعة الشحن بنسبة 1.9 % فقط، وهي أدنى نسبة مقارنة بالمناطق الأخرى. وهذا بدوره ساهم في تسجيل انخفاض سنوي في الطلب بنسبة 4.8 % خلال عام 2019 - ثاني أكبر انخفاض بمعدل النمو في جميع المناطق.

كما ارتفعت سعة الشحن السنوية بواقع 0.7 % فقط.

وتعد المشاكل التي تواجهها سلاسل التوريد العالمية وضعف التجارة العالمية، إلى جانب إعادة هيكلة قطاع الطيران في المنطقة، من العوامل التي أفضت لهذه النتائج السلبية.

وسجل عام 2019 أول انخفاض في أحجام الشحن منذ عام 2012، كما يمثل أضعف أداء منذ الأزمة المالية في عام 2009 عندما تقلصت أسواق الشحن الجوي بنسبة 9.7%.