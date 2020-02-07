«الاتصالات» تستعرض إستراتيجيتها في تسريع التحول الرقمي

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وتضمن لقاء مفتوح للوزارة ممثلة في مبادرة المعرفة الرقمية «Think Tech»، مع قائد القطاع العام وتحليل البيانات في شركة «ماكينزي» العالمية المستشار نوفل خان، بحضور مسؤولي الوزارة ومنسوبيها، وبمشاركة الخبراء والمختصين في المجال الرقمي، بمقرها في الرياض، عروضا مرئية كشفت عن وجود فرص واعدة في المجال الرقمي بالمملكة خاصة للمنشآت الريادية الناشئة.
وأكد وكيل الوزارة لتنمية التقنية والقدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، أهمية هذه اللقاءات لما توفره من معالم ورؤى جديدة، ودعم لعلاقات التعاون وتعزيز العلاقات التقنية الثنائية بين الخبراء والمختصين في المملكة ونظرائهم حول العالم، موضحا أن اللقاء يأتي كذلك في إطار سعي الوزارة لتحقيق إستراتيجيتها الخمسية 2023، المتعلقة بتسريع عملية التحوّل الرقمي، وتعزيز المحتوى المحلي، إضافة إلى استقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات التقنية الأجنبية، الأمر الذي يرسم خارطة طريق لمستقبل المملكة في مجالي الابتكار والاقتصاد الرقمي.
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