شكرا لقرائتكم خبر عن «الطاقة» تتصدر إنجازات الجهات التنفيذية بـ«تطوير الصناعة الوطنية» والان نبدء بالتفاصيل

تصدر قطاع الطاقة أبرز إنجازات الجهات التنفيذية في 2019، التي أسهمت باستغلال الموارد الطبيعية والموقع الجغرافي الإستراتيجي للمملكة، ببرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وكرم البرنامج في حفل أول أمس الأربعاء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، ووزير النقل م. صالح الجاسر، وقادة الجهات التنفيذية للبرنامج أبرز الإنجازات لتلك الجهات.

وأكد المشاركون أنه رغم قصر عمر البرنامج منذ انطلاقته عام 2019 وجسامة التحديات، فقد عمل بفضل الله، ثم بحكمة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين- حفظهما الله-، على تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية لتعزيز استدامة الاقتصاد السعودي.

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وكانت وزارة الطاقة في الطليعة لتحقيق مستهدف زيادة القدرة الإنتاجية الغازية للمملكة في 2019 إلى 16.5 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، وكذلك إطلاق 6 مشاريع للطاقة المتجددة وتشغيل محطة سكاكا للطاقة الشمسية، وتحقيق مستهدف رفع كفاءة توليد الكهرباء للمملكة إلى 39 %.

كما كرمت الهيئة العامة للموانئ ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والهيئة العامة للصناعات العسكرية وصندوق التنمية الصناعية السعودي، وهيئة المدن الاقتصادية التي أسهمت بجذب استثمارات بقيمة 4.2 مليار ريال، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وتضمن المكرمون أيضا كلا من الشؤون الصحية بالحرس الوطني، والهيئة الملكية للجبيل وينبع التي اجتذبت استثمارات بنحو 33 مليار ريال، والهيئة العامة للطيران المدني، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة ووكالة الثروة المعدنية في وزارة الصناعة وهيئة المساحة الجيولوجية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، وهيئة تنمية الصادرات السعودية.