شكرا لقرائتكم خبر عن «أوبك+» توصي بخفض الإنتاج 600 ألف برميل.. مؤقتا والان نبدء بالتفاصيل

قال مصدران في «أوبك+» أمس الخميس: إن لجنة فنية تابعة «لأوبك+» وافقت على التوصية بخفض إضافي مؤقت لإنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميا، فيما تنتظر موقف روسيا النهائي إزاء الاقتراح.

وقال أحد المصدرين: «التوصية هي لخفض قدره 600 ألف برميل يوميا، كما طلبت روسيا مزيدا من الوقت لإجراء مشاورات». وذكر المصدران أن وزراء «أوبك+» لم يقرروا بعد ما إذا كانوا سيقدمون موعد اجتماعهم المقبل الخاص بالسياسة في الشهر الحالي بدلا من أوائل مارس.

في سياق متصل ارتفعت العقود الآجلة للنفط لليوم الثاني أمس الخميس، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين بشأن تقارير غير مؤكدة عن تقدم محتمل في مكافحة تفشي فيروس كورونا في الصين، مما قد يؤدي إلى تعافي الطلب على الوقود في أكبر مستورد للخام في العالم. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 77 سنتا أو 1.4 % إلى 56.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 0735 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفعت 2.4 % في الجلسة السابقة.

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وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 95 سنتا أو ما يعادل 1.9 % إلى 51.70 دولار للبرميل بعد أن زادت 2.3 % أول أمس الأربعاء. وتراجعت أسعار النفط ما يزيد على 20 % منذ بلغت أعلى مستوياتها هذا العام في الثامن من يناير؛ بفعل مخاوف بشأن الطلب ناجمة عن تفشي الفيروس ومؤشرات على فائض في الإمدادات.

وفي اليومين الماضيين، تلقت السلع الأولية والأسهم وأسواق أخرى الدعم من تقاريرغير مؤكدة عن تقدم محتمل في تصنيع عقاقير علاجية لفيروس كورونا، الذي تسبب في وقف وسائل النقل وتقييد النشاط الصناعي في الصين.

واضطربت سلاسل الإمداد للسلع الأولية في الصين لحد أن مبيعات النفط الخام قصيرة الأجل، بجانب الغاز الطبيعي المسال، انخفضت إلى قرب الصفر هذا الأسبوع.