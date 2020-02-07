شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم السعودية يختتم جلسات الأسبوع منخفضا والان نبدء بالتفاصيل
بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 170 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 180 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 50 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 199 على تراجع.
وكانت أسهم شركات المصافي، والشرقية للتنمية، وبتروكيم، ومجموعة السريع، ونماء للكيماويات الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات السعودي الفرنسي، والوطنية للتعليم، ومتلايف إيه أي جي العربي، وزين السعودية، والرياض ريت فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.40 % و5.31 %.
فيما كانت أسهم شركات الكابلات السعودية، والإنماء، وأرامكو السعودية، ودار الأركان، وأسمنت الجوف هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وأرامكو السعودية، والكابلات السعودية، والإنماء، وسابك هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» أمس منخفضا 3.79 نقطة ليقفل عند مستوى 7226.22 نقطة، وبتداولات تجاوزت 11 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 230 ألف سهم تقاسمتها 736 صفقة.
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