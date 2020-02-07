شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "أوبر" يتراجع بعد إعلان نتائج أعمال أفضل من التوقعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "اوبر تكنولوجيز" خلال تعاملات الخميس (بعد إغلاق الجلسة) مدعوماً بإعلان الشركة عن تحقيق نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في الحادي والثلاثين من ديسمبر/كانون الأول.



وبلغت إيرادات "أوبر" ما يقرب من 4.07 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي بالتماشي مع توقعات المحللين.



وسجلت "أوبر" خسائر بحوالي 1.1 مليار دولار أو 64 سنتاً للسهم في الربع الرابع من عام 2019 من خسائئر عند 887 مليون دولار أو 1.97 دولار للسهم في نفس الفترة من عام 2018، بينما توقع محللون خسائر عند 68 سنتاً للسهم.

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وأعرب المدير التنفيذي للشركة عن ثقته في تحول "اوبر" إلى الأرباح بنهاية العام الجاري مقارنة بتوقعاته السابقة بتحقيق أرباح عام 2021.



وتجدر الإشارة إلى أن "اوبر" أدرجت سهمها للاكتتاب في "وول ستريت" في مايو/أيار عام 2019، ومنذ ذلك الحين، سجلت خسائر قدرها 8.5 مليار دولار.



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "أوبر" بنسبة 5% إلى 38.9 دولار، بعد إغلاق جلسة الخميس على ارتفاع بنسبة 0.7% إلى 37.09 دولار، وسجل أعلى سعر عند 37.3 دولار وأقل سعر عند 36.7 دولار.