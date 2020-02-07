شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات اليوم الخميس للجلسة الثانية على التوالي مع عودة الطلب على المعادن النفيسة كملاذات آمنة نتيجة القلق من فيروس كورونا وانتشاره في الصين ودول أخرى.



وأعلنت الحكومة الصينية ارتفاع أعداد الوفيات إلى أكثر من 500 شخص وإصابة ما يقرب من 25 ألف شخص آخرين كما ذكرت وكالات أنباء بأن بكين تختبر عقارين أثبتا فاعلية في علاج الفيروس التاجي القاتل.



ومن المنتظر غدا الجمعة إعلان وزارة العمل الأمريكية عن تقرير الوظائف الشهري، وتنتظر الأسواق حالة سوق العمل ومعدل البطالة ومدى نمو الأجور.

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وفي خطوة إيجابية، أعلنت الصين أنه ابتداء من منتصف فبراير/شباط الجاري، سيتم خفض الرسوم الجمركية عن سلع مستوردة من أمريكا بقيمة 75 مليار دولار.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 98.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 98.5 نقطة وأقل مستوى عند 98.2 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 1.2% إلى 17.818 دولار للأوقية، وسجل المعدن أعلى سعر اليوم عند 17.875 دولار وأقل سعر عند 17.575 دولار.