شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يواصل الانخفاض وسط عدم يقين بعد "بريكست" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم في ظل القلق وعدم اليقين بشأن فترة ما بعد "بريكست" والعلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



ونفذت بريطانيا بشكل رسمي الخروج من الاتحاد الأوروبي في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني بعد أكثر من أربعة عقود ضمن هذا التكتل الموحد.



وتسعى الحكومة البريطانية برئاسة "بوريس جونسون" لإعادة تشكيل علاقات متوازنة بين لندن وبروكسل في ضوء المستقبل الجديد.

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وانتقدت المفوضية الأوروبية تصريحات "جونسون" اليوم التي أشار من خلالها إلى رغبة لندن في إقامة علاقات تجارية تشبهه ما بين أستراليا وبروكسل.



وردت المفوضية بأنه لا توجد أي اتفاقية تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي وأستراليا، وأن تصريحات "جونسون" تظهر ميل حكومته نحو عدم التوصل إلى اتفاق.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بحلول السااعة 20:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2931، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3001 وأقل سعر عند 1.2921.